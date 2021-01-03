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تربية الإسكندرية: فتح 1000 فصل لمحو الأمية في 4 محافظات

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مصراوي Masrawy

12:02 م الأحد 03 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، عن فتح ١٠٠٠ فصل لمحو الأمية في محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ بسعة ٨٠٠٠ دارس.

جاء ذلك في تصريح له، اليوم الأحد، على هامش توقيع برتوكول تعاون بين الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، للقضاء علي الأمية.

وأوضح عميد كلية التربية، أن الكلية ستعد قوائم بأسماء العاملين في فصول محو الأمية كمدرسين، ومنح الطلاب شهادات تقدير لكل طالب شارك في نجاح الدارسين لديه.

ومن جانبه، قال رئيس جامعة الإسكندرية، إن البرتوكول يتضمن تولى الجامعة من خلال كوادرها البشرية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب" لمحو أمية عمال الجامعة، والقرى، والأحياء، ومراكز المحافظة.

وأضاف قنصوه، أن الجامعة ستقوم بتدريب شباب الجامعة المشاركين في المشروع علي أساليب وطرق تعليم الكبار، فضلا عن عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال محو الأمية.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى التزام الجامعة بتخصيص مكان في ساحة الجامعة لموظفي الهيئة العامة لتعليم الكبار للرد علي كافة الاستفسارات، فضلا عن اختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه.

وبدوره، أكد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الهيئة ستقوم باعتماد ومراجعة قوائم الدارسين للملتحقين بالفصول، وإجراء الاختبارات النهائية لتخريج الدارسين، واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية.

رئيس جامعة الإسكندرية خلال توقيع البرتوكول (1)

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