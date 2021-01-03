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مصراوي Masrawy

كتب - محمود الشوربجي:

وصل منذ قليل، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى مقر مجلس الدولة بمنطقة الدقي؛ لحضور جلسة الطعن المقام منه وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف المجلس وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وشددت قوات الأمن بمجلس الدولة منذ صباح اليوم الأحد، من التواجد الأمني بمحيط مداخل ومخارج مجلس الدولة؛ تزامنًا مع نظر طعن مرتضى منصور وأعضاء مجلس إدارة النادي السابقين.

فيما يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع دخول المتقاضين والمترددين على المجلس دون كمامات طبية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.