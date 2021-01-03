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وصول مجلس الدولة لحضور طعنه على تجميد مجلس

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وصول مرتضى منصور مجلس الدولة لحضور طعنه على تجميد مجلس الزمالك وصول مجلس الدولة لحضور طعنه على تجميد مجلس

مصراوي Masrawy

12:02 م الأحد 03 يناير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

وصل منذ قليل، المستشار ، رئيس نادي السابق، إلى مقر مجلس الدولة بمنطقة الدقي؛ لحضور جلسة الطعن المقام منه وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف المجلس وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وشددت قوات الأمن بمجلس الدولة منذ صباح اليوم الأحد، من التواجد الأمني بمحيط مداخل ومخارج مجلس الدولة؛ تزامنًا مع نظر طعن مرتضى منصور وأعضاء مجلس إدارة النادي السابقين.

فيما يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع دخول المتقاضين والمترددين على المجلس دون كمامات طبية، في ظل انتشار المستجد.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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