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المدير العام للصحة في فرنسا: المؤشرات الرئيسية لرصد وباء كورونا تزداد سوءا

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المدير العام للصحة في فرنسا: المؤشرات الرئيسية لرصد وباء كورونا تزداد سوءا المدير العام للصحة في فرنسا: المؤشرات الرئيسية لرصد وباء كورونا تزداد سوءا

مصراوي Masrawy

12:08 م الأحد 03 يناير 2021

باريس- (أ ش أ):

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا "جيروم سالومون" أن المؤشرات الرئيسية لرصد وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) تزداد سوءا حتى قبل صدور تأثيرات عطلة نهاية العام.

وقال "سالومون" – حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية اليوم الأحد - إنه لا تزال هناك أربعة أشهر من الجهود الجماعية التي يتعين على الفرنسيين بذلها قبل التمكن من طي الصفحة الطويلة لوباء في البلاد، ودعا المواطنين إلى مضاعفة يقظتهم خلال هذه الفترة حيث أن البيانات الوبائية الأخيرة غير مطمئنة.

كما أكد أن المؤشر مقلق للغاية، وفقا للمديرية العامة للأبحاث، حيث يوجد زيادة تدريجية منذ بداية ديسمبر في عدد الحالات والأرقام تسير في اتجاه مقلق"، بحسب المديرية العامة للأبحاث .

وردا على سؤال حول عودة ظهور الوباء خاصة في شرق فرنسا، أجاب "سالومون" بأن المقاطعات المعنية الآن بفرض حظر التجول اعتبارا من الساعة 6 مساء هي مناطق يكون الجو بها أكثر برودة وينتشر الفيروس فيها .. موضحا أن هناك سمة أخرى لهذه المناطق وهي أنها مناطق حدودية وتشهد تحركات سكانية وبها مقاطعات ريفية حيث أن سكانها أكثر ضعفا.

وكانت الفرنسية قد قررت بدء سريان حظر التجول الليلي في 15 منطقة من أصل 101 منطقة إدارية تتألف منها فرنسا عند الساعة السادسة مساء بدلا من الساعة الثامنة مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد).

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مصراوي Masrawy

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