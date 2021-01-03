رئيس الوزراء الأردني: مراجعة وتخفيف إجراءات الحظر الشامل قريبا

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مصراوي Masrawy

عمان- ( د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الأحد مراجعة وتخفيف إجراءات الحظر الشامل قريبا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الخصاونة قوله ، خلال بيانه الوزاري أمام مجلس النواب اليوم ، :"اخترنا مضاعفة القدرات الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب الاغلاقات الشاملة والجزئية" ، كاشفا عن خريطة طريق وصولا إلى التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن حكومته تعمل على وضع الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية، واعتزامها إحداث إصلاحات هيكلية واقتصادية لتحسين بيئة الاعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للعام المقبل 5ر2 % ، مؤكدا توجيه المساعدات الخارجية نحو الأولويات الوطنية المرتبطة بسد الفجوات التمويلية.

وشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها، متعهدا بالتزام تحسين التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب منهما.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق سيادي استثماري، معبرا عن تطلعه لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتمكين الاستثمار الاجنبي والمحلي كمداخل رئيسة لفرص العمل والتشغيل.

ولفت إلى أن حكومته تعكف على دراسة هيكلة القطاع العام وإمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات لترشيق الأداء وتحسين الخدمات وضبط الانفاق.