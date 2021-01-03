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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 21 ألف راكب على متن 204 رحلات.. اليوم

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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 21 ألف راكب على متن 204 رحلات.. اليوم مطار القاهرة: وصول ومغادرة 21 ألف راكب على متن 204 رحلات.. اليوم

مصراوي Masrawy

12:02 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد، اليوم الأحد، وصول 103 رحلات طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 11 ألف راكب، وتغادر المطار 101 رحلة سفر إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 10 آلاف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 204 رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج؛ تحمل على متنها نحو 21 ألف راكب، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني " للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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