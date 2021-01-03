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: رفع الحظر المفروض على دخول المسافرين إلى

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فيروس كورونا: رفع الحظر المفروض على دخول المسافرين إلى السعودية : رفع الحظر المفروض على دخول المسافرين إلى

مصراوي Masrawy

11:48 ص الأحد 03 يناير 2021

الرياض- (بي بي سي):

أعلنت السلطات انتهاء الحظر المفروض على الرحلات الجوية وسمحت بدخول المسافرين إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية وذلك بعد أسبوعين من الإغلاق لمواجهة تفشي .

إلا أن السلطات شددت على تطبيق قواعد احترازية خاصة بالمسافرين القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا من بينها قضاء المسافر 14 يوما في الحجر الصحي.

وكانت السعودية من بين الدول التي قررت إغلاق حدودها بعد تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وجنوب أفريقيا بعضها أسرع انتشارا من الشكل التقليدي للفيروس.

وسجلت المملكة نحو 360 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا بينما تجاوز إجمالي عدد الوفيات 6200.

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مصراوي Masrawy

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