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للتأكّد من سلامتها.. صيانة 150 باباً بالمسجد الحرام على مدار الساعة

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رئاسة الحرمين: باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية

للتأكّد من سلامتها.. صيانة 150 باباً بالمسجد الحرام على مدار الساعة

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطبيق أعلى معايير السلامة على جميع أبواب المسجد الحرام، التي يتجاوز عددها (150) باباً، تبدأ بعمليات الغسل والتعقيم والتلميع والصيانة اليومية، والتأكّد من سلامتها.

وقال مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد: "الإدارة تشرف على صيانة أبواب المسجد الحرام وفق خطة عمل موضوعة يتم العمل خلالها على رفع كفاءة العمل وتطوير الأداء وتجهيز فريق إشرافي ميداني لرصد الملاحظات ومعالجتها وعمل توصيات لمنع تكرارها، وصيانة جميع الأبواب باستمرار للتأكد من عدم وجود أي مشكلات عند فتح الأبواب وإغلاقها، ويتم فحص الكوالين والمفصلات والسقاطات، واستبدال المتضرر منها، وترطيب الأبواب يومياً بمواد تمنع الصدأ، ويستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية للمحافظة على سلامة الأبواب وجودتها".

وبيّن الجعيد؛ أن آلية الإشراف على الأعمال يشرف عليها فريق مختص للتأكّد من تنفيذها وفق المعايير المتبعة التي تحدّدها الإدارة.

واختتم الجعيد؛ تصريحه أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، وتقوم بها رئاسة شؤون الحرمين الشريفين وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- سائلا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

للتأكّد من سلامتها.. صيانة 150 باباً بالمسجد الحرام على مدار الساعة

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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