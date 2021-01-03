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ننشر تفاصيل احتفال الكنيسة القبطية بعيد الميلاد ومكان إقامة قداس البابا

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ننشر تفاصيل احتفال الكنيسة القبطية بعيد الميلاد ومكان إقامة قداس البابا ننشر تفاصيل احتفال الكنيسة القبطية بعيد الميلاد ومكان إقامة قداس البابا

مصراوي Masrawy

11:46 ص الأحد 03 يناير 2021

كتب- مصراوي:

كشف القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل احتفال الكنيسة القبطية بعيد الميلاد المجيد ومكان إقامة قداس العيد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وقال حليم لمصراوي، إن قداسة البابا تواضروس سيترأس قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بحضور عدد محدود جدا من الأساقفة والرهبان والشمامسة، على ألا يكون هناك حضور للشعب، كما سيلتزم الحضور باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وعن استقبالات العيد صباح يوم ٧ يناير، أوضح حليم أنه لن يكون هناك استقبالات بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمنع التجمعات، خاصة في ظل حرص الجمبع على الحضور للتهنئة، والاقتصار على قداس العيد هذا العام.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها قداس عيد الميلاد خارج كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية منذ تأسيسها، وكذلك خارج الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي ظلت مكانا ثابتا لإقامة قداسات الأعياد برئاسة بابا الكنيسة لوقت طويل، كما تعد المرة الثانية التي يقام فيها قداس العيد بدير الأنبا بيشوي بعد عيد القيامة العام الماضي نظرا لتفشي فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد الميلادِ المجيدِ، بحضور مندوب عن الرئيس عبد الفتاح رئيس جمهورية العربية، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي، وذلك يوم الثلاثاء ٥ يناير السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، ويأتي ذلك نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الإنجيلية في له على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر : "عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة".​

كورونا.. لحظة بلحظة

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