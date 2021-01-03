71.5% نسبة التنفيذ الكلية.. وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائي LRT

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، مشروع القطار الكهربائي (LRT) (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، لمتابعة معدلات التنفيذ، والذي يبلغ طوله 90 كم بعدد 16 محطة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي؛ بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.

وتابع الوزير أعمال إنشاء المحطات والأنفاق والكباري، وكذلك أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع؛ والتي تشمل (البازلت- الفلنكات- القضبان)؛ حيث تم الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات، وبلغت نسبة تنفيذها 20 %، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني- تشطيبات) 71.5%؛ حيث تمتد المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة الإدارية 1، بعدد 11 محطة، وتمتد المرحلة الثانية من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2، ومخطط افتتاح المرحلتين في احتفالات أكتوبر 2021.

وتابع وزير النقل أيضًا أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع؛ والتي تشمل محطات (العاصمة الإدارية 3- القيادة الاستراتيجية- المدينة الرياضية- المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع)؛ حيث جار أعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات؛ تمهيدًا لبدء أعمال التصميمات.

وشدد الوزير، خلال جولته، على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كل الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية؛ خصوصًا مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديدًا في المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق سرعة الانتقال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة (العبور- المستقبل- الشروق- هليوبوليس الجديدة- بدر- المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة).