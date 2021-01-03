أخبار عاجلة

برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية -
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

71.5% نسبة التنفيذ الكلية.. وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائي LRT

Print
71.5% نسبة التنفيذ الكلية.. وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائي LRT 71.5% نسبة التنفيذ الكلية.. وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائي LRT

مصراوي Masrawy

11:40 ص الأحد 03 يناير 2021

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، مشروع القطار الكهربائي (LRT) (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، لمتابعة معدلات التنفيذ، والذي يبلغ طوله 90 كم بعدد 16 محطة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي؛ بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.

وتابع الوزير أعمال إنشاء المحطات والأنفاق والكباري، وكذلك أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع؛ والتي تشمل (البازلت- الفلنكات- القضبان)؛ حيث تم الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات، وبلغت نسبة تنفيذها 20 %، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني- تشطيبات) 71.5%؛ حيث تمتد المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة الإدارية 1، بعدد 11 محطة، وتمتد المرحلة الثانية من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2، ومخطط افتتاح المرحلتين في احتفالات أكتوبر 2021.

وتابع وزير النقل أيضًا أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع؛ والتي تشمل محطات (العاصمة الإدارية 3- القيادة الاستراتيجية- المدينة الرياضية- المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع)؛ حيث جار أعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات؛ تمهيدًا لبدء أعمال التصميمات.

وشدد الوزير، خلال جولته، على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كل الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية؛ خصوصًا مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديدًا في المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق سرعة الانتقال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة (العبور- المستقبل- الشروق- هليوبوليس الجديدة- بدر- المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة).

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية