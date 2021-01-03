محافظ دمياط تحذر من "الغرامات الفورية" وتشدد على ارتداء الكمامة

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن هناك تعاونا تاما بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الدكتورة منال عوض، في تصريح صحفي، أنه اعتبارًا من اليوم الأحد، يجرى تطبيق غرامة فورية قيمتها ٥٠ جنيها، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، لافتة إلى أنه في حالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة، يجرى حويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشددت المحافظ على جميع الوحدات المحلية والأجهزة التابعة للمحافظة، بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء، والحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

ووجهت المحافظ، تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي والكافيتريات، للتأكد من الالتزام بنسبة إشغال ٥٠٪، ومواعيد الإغلاق وكافة التدابير الوقائية.