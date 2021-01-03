48 ثانية مرعبة.. تفاصيل ما حدث لمرضى كورونا في مستشفى الحسينية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

شهدت محافظة الشرقية، فجر اليوم الأحد، لحظات من الرعب بعد تداول مقطع فيديو لوفاة حالات مصابين بفيروس كورونا، داخل غرفة عناية العزل بمستشفى الحسينية.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن حالات الوفاة الـ4 ، كاننت لأشخاص يعانون من الإصابة بفيروس كورونا، وحالتهم متأخرة، نظرا لأنهم أصحاب أمراض مزمنة، ونفى وفاتهم بسب نقص في الأكسجين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه يوجد أطفال محتجزين في قسم الحضانات، ومرضى محجوزون في العناية العامة، وحالات مصاب بفيروس كورونا في قسم العزل ولم يحدث أي وفيات بينهم، رغم أن الأكسجين المغذي في العناية المركزة لمرضى كورونا، هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معقبًا على الواقعة، إن مستشفيات المحافظة يوجد بها مخزون كاف من الأكسجين، مشيرًا إلى أنه يتابع الرصيد يومًا بيوم بجميع المستشفيات، وأنه لا يوجد أي مشكلة بالنسبة للأكسجين نهائيًا.

وأوضح محافظ الشرقية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن المحافظة يوجد بها شبكة غازات للضخ بالمستشفيات بتكلفة مالية تقدر بـ 46 مليون جنيه، وأن كل مستشفى يوجد بها تنك أكسجين يتم ملئه كل يوم، حسب طاقة المستشفى، وذلك غير المخزون من الأنابيب.

وأكد أحمد ممدوح، مصور الفيديو المتداول، للوفاة الجماعية بكورونا في العناية المركزة بمستشفى الحسينية، والذي تواجد بالمستشفى وقت الواقعة، أنه تواجد في المستشفى وقت الحادث من أجل الإطمئنان على شقيقه والده والتي كانت من بين المرضى.

وأضاف "ممدوح" في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه وعدد من أهالي الحالات المحجوزة، تواصلوا مع إدارة المستشفى، بسبب نقص الأكسجين، وكان رد المستشفى _ بحسب ممدوح_ أن السيارة التي تقل الأكسجين على وصول.

وأوضح ممدوح، :"أنه أثناء وقوفه ونجل شقيقة والده بعد وصول سيارة الأكسجين، إلى المستشفى، وبدء ضخه بالمواسير المخصصة له، تفاجأ بأحد الأشخاص يخبرهم بوفاة جميع الحالات بالعناية المركزة، فتوجهوا مهرولين للعناية فوجدوا جميع الحالات فارقت الحياة"، عدا حالة واحدة، وحاول طبيب العناية وطاقم التمريض إسعافها لكن توفت أيضًا.

والتقط أحمد ممدوح، صوراً تظهر مستوى الأكسجين في "تانك" المستشفى، من بينها صورة كان المؤشر مستقراً عند الدرجة الرابعة بين الصفر والألف.