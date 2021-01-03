تخيّل عدد المكالمات المجراة عبر "واتساب" في "ليلة رأس السنة"!

★ ★ ★ ★ ★

أعلى معدل استخدام في يوم واحد.. وارتفاع ملحوظ بفعل "كورونا"

بلغ عدد المكالمات الصوتية والمرئية التي تمّ تداولها عبر التطبيق الشهير "واتساب"، أكثر من مليار و400 مليون في ليلة رأس السنة الجديدة 2021.

ولوحظ ارتفاعٌ كبيرٌ في عدد المكالمات التي تم إجراؤها عن طريق "واتساب" خلال العام الجاري؛ بسبب الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا "كوفيد-19" مقارنة بالأعوام السابقة.

وذكرت تقارير أمريكية، أن عديداً من منصات التواصل الاجتماعي شهدت خلال ليلة واحدة ارتفاعاً ضخماً في عدد المكالمات والرسائل والصور؛ حيث جاء في صدارة أكثر المنصات استخداماً "واتساب".

ويعد 31 ديسمبر 2020، هو اليوم الذي شهد فيه تطبيق "واتساب" أعلى معدل استخدام في يوم واحد.واتساب