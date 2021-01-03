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بتوقيع "ناسا".. ضمن الدول المفضلة لالتقاط الصور من الفضاء

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بينها الإمارات وأمريكا والهند وأستراليا.. واللقطة كانت من صحراء النفود

بتوقيع

اختارت وكالة ناسا للفضاء، عددًا من الصور التي اعتُبرت مميزة للأرض من محطة الفضاء الدولية؛ حيث تدور حول الكرة الأرضية على ارتفاع 250 ميلًا.

وأشار تقرير "ديجيتال كاميرا وورلد"، إلى أن طاقم خبير الفضاء المخضرم "سويشي نوغوتشي"، التقط عددًا من الصور، ومن ضمن الدول التي اختارها لالتقاط الصور المميزة من الفضاء كانت إحدى الدول الرئيسية، إلى جانب الإمارات وأمريكا والهند وأستراليا.

وعرضت "ناسا" صورة من صحراء النفود السعودية، إلى جانب صور أخرى من نيويورك ودبي وسانفرانسيسكو وسيدني.

المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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