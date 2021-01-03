إيران: عدد وفيات كورونا انخفض والفيروس البريطاني أقوى من غيره

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مصراوي Masrawy

وكالات:

كشف المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في إيران، علي رضا رئيسي، مساء أمس السبت، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد، انخفض الى الخمس، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وأشار رئيسي للقناة الثانية في التلفزيون الإيراني إلى أنه "كان يتم قبل فترة إرقاد أكثر من 3 آلاف مريض مصاب بفيروس كورونا في المستشفيات يوميا، فيما انخفض هذا العدد إلى نحو 350 مريضا".

وأكد أن "عدد المتوفين يوميا بسبب فيروس كورونا، انخفض من نحو 500 وفاة يوميا، إلى نحو 100 حالة، أي أنه بلغ الخمس".

وفي الحديث عن الأسباب التي ساعدت على هذا الانخفاض، لفت المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا إلى أن "التزام البروتوكولات الصحية، والتباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات في جميع الأماكن، وعدم تجمع الافراد، كانت من أهم العوامل المؤدية الى خفض حالات الإصابة، والوفيات بسبب الفيروس"، محذرا من أنه "في حال الإهمال في الالتزام، سترتفع اعداد الوفيات مرة أخرى أيضا".

وذكر رئيسي أن "معدل الالتزام بالبروتوكولات الصحية على مستوى البلاد بلغ اكثر من 86%"، لافتا إلى أن الاحصائيات تشير إلى أن "هنالك 4 مدن فقط في الحالة الحمراء، وهي ساري، وآمل، ورامسر، وسوادكوه (بمحافظة مازندران شمال ايران)"، في حين "بلغ عدد المدن في الحالة البرتقالية، 43 مدينة، وفي الحالة الصفراء 401 مدينة".

وعلق رئيسي على السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت ببريطانيا بالقول: "إن هذا الفيروس دخل إلى دول مجاورة للبلاد، مثل تركيا، وباكستان، وعمان، وسيدخل البلاد عاجلا أم آجلا".

ورأى المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا أن "فيروس كورونا البريطاني أقوى من الفيروس العادي بـ70 ضعفا"، مشيرا إلى أن "50 دولة أوقفت رحلات الطيران مع بريطانيا، ومن ضمنها إيران، والبلاد على استعداد كامل لمواجهة هذا الفيروس، في ظل الالتزام بالبروتوكولات".