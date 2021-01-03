وثقتها الصور.. "مصراوي" يحقق في مزاعم الإهمال داخل دار رعاية الأيتام بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمحافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، صورًا تزعم وجود إهمال في مؤسسة تربية البنين للأيتام بحي الكوثر.

"مصراوي" بحث عن أصل الصور المتداولة لكشف حقيقتها وتاريخ ومكان تصويرها، وملابسات الواقعة.

من جانبها كشفت أمل شحاتة، عضو اللجنة الفرعية لحماية الطفل في حي الكوثر بمحافظة سوهاج، لـفي"مصراوي" حقيقة الصور التي جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أحد دور رعاية الأيتام في الحي، وأثارت غضب رواد الموقع.

وقالت "شحاتة" إن هناك بعض المتبرعات والزائرات اللاتي قمن بمساعدة أحد مشرفي الدار بالصعود إلى الطابق الثالث في مؤسسة دار الأيتام للبنين في حي الكوثر، والتجول في غرفه بدعوى الاطمئنان على نظافة الدار والغرف التي يقيم فيها الأطفال من نزلاء الدار، وهو بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لدور رعاية الأيتام.

وتابعت عضو اللجنة الفرعية لحماية الطفل، أن الطابق الثالث في المؤسسة غير مأهول بنزلاء، وجرى استخدامه عن طريق إدارة الدار كمخزن لوضع ما لا يجري استخدامه من قبل أطفال الدار من ملابس أو أثاث وغيره، إذ أن المتبرعات قمن بالتقاط بعض الصور لغرف الدور الثالث ودورة المياه به وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وإلقاء التهم على إدارة المؤسسة بالإهمال في الأطفال.

ونوهت "شحاتة" إلى أن المتبرعات والزائرات قمن أيضا بإلقاء الملابس التي جرى وضعها في "دولايب" الدار وتصويرها.

وأكدت عضو اللجنة الفرعية لحماية الطفل في حي الكوثر على أن مؤسسة الأطفال الأيتام للبنين في حي الكوثر بها 26 طفلًا فقط، بينهم 6 أطفال أعمارهم ما بين 6-10 أعوام، وآخرين في مرحلة المراهقة، بينما يوجد آخرين فوق سن 20 عاما ولا يزالوا في المؤسسة لمساعدة المشرفين في تربية الأطفال الصغار الآخرين ورعايتهم، وهذا بالتنسيق مع الجهات المعنية وموافقتها على ذلك.

وذكرت "شحاتة" أن المؤسسة لا يوجد بها سوى عامل نظافة واحد، وآخر مسئول عن رعاية حديقة المؤسسة.

وأكدوا عضو اللجنة الفرعية لحماية الطفل في حي الكوثر أنه جرى توقيع الجزاء بخصم 5 أيام لأحد المشرفين “نوبتجية ليلية” في مؤسسة دار الأيتام بحي الكوثر، وإحالته للتحقيق عقب ثبوت وجود أحد الأشخاص الغرباء عن الدار ومبيته رفقة أحد النزلاء، وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لعمل مؤسسات دار الأيتام.

وأضافت "شحاته" أنه جاء ذلك عقب جولة تفقدية أجرتها اللجنة الفرعية لحماية الطفل في حي الكوثر، برئاسة أحمد الشطوري، لمؤسسة الأيتام في الحي، عقب تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن عدم صلاحية المؤسسة لإقامة الأطفال بها ووجود إهمال بالمكان.

وأشارت "شحاتة" إلى أن الجولة أثبتت سماح المشرف "محمد. ح" بدخول بعض المتبرعين والزائرين إلى المؤسسة والتجول في طوابقها والتقاط صور لغرف الأطفال “النزلاء”، وفبركة بعضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” واتهام إدارة المؤسسة بالإهمال.

ولفتت عضو لجنة حماية الطفل في حي الكوثر، إلى أنه جرى خلال الزيارة التي قام بها أعضاء اللجنة بتفقد غرف المؤسسة والتأكد من أنها صالحة لإقامة الأطفال ولا يوجد أي معوقات.