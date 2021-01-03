إجراءان لضبط الممتنعين عن ارتداء "الكمامة".. تعرف عليهما

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

كثفت الأجهزة الأمنية من حملاتها؛ لضبط مخالفي قرار الحكومة بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والامتناع عن ارتداء "الكمامة" على وجه التحديد، في الوقت الذي أقرت فيه وزارة العدل منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين والإداريين بمحافظتي القاهرة والجيزة، للإبلاغ والقبض على المخالفين لإجراء ارتداء "الكمامة".

وأصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، قراراً يمنح مأموري الضبط القضائي، كل في نطاق اختصاصه الوظيفي، سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والخاصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، اعتباراً من 3 يناير المقبل.

يأتي قرار وزير العدل في إطار تنفيذ الحكومة للقرارات التي انتهت إليها لجنة إدارة أزمة كورونا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من اليوم الأحد، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.