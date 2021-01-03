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مقتل مدرسة على يد زوجها في بولاق الدكرور

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مقتل مدرسة على يد زوجها في بولاق الدكرور مقتل مدرسة على يد زوجها في بولاق الدكرور

مصراوي Masrawy

11:24 ص الأحد 03 يناير 2021

كتب – صابر المحلاوي:

تجرى النيابة العامة ببولاق الدكرور، في واقعة مقتل معلمة على يد زوجها داخل المدرسة، اليوم الأحد.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات الموجودة داخل المدرسة، كما أمرت بالتحفظ علي أداء الجريمة.

البداية عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغاً من إحدى المدارس الخاصة، يفيد بمقتل معلمة في أواخر الثلاثينات داخل المدرسة على يد زوجها في العقد الخامس من عمره، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما قبل ذهابها لعملها.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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