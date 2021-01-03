مقتل مدرسة على يد زوجها في بولاق الدكرور

مصراوي Masrawy
11:24 ص الأحد 03 يناير 2021
كتب – صابر المحلاوي:
تجرى النيابة العامة ببولاق الدكرور، في واقعة مقتل معلمة على يد زوجها داخل المدرسة، اليوم الأحد.
وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات الموجودة داخل المدرسة، كما أمرت بالتحفظ علي أداء الجريمة.
البداية عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغاً من إحدى المدارس الخاصة، يفيد بمقتل معلمة في أواخر الثلاثينات داخل المدرسة على يد زوجها في العقد الخامس من عمره، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما قبل ذهابها لعملها.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.