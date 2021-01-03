أخبار عاجلة

برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية -
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال 2020.. تنفيذ أكثر من 44 ألف زيارة منزلية للمرضى في القصيم

Print
خلال 2020.. تنفيذ أكثر من 44 ألف زيارة منزلية للمرضى في القصيم خلال 2020.. تنفيذ أكثر من 44 ألف زيارة منزلية للمرضى في القصيم
عبر خدمات الرعاية المنزلية استفاد منها 2182 مريضاً من المرضى المسجلين

خلال 2020.. تنفيذ أكثر من 44 ألف زيارة منزلية للمرضى في القصيم

نفّذ التجمع الصحي في القصيم 44224 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال عام 2020م، حيث استفاد منها 2182 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضح التجمع أنه تم تنفيذ 7917 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى عبر 29 فريقاً طبياً ميدانيًّا خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن وزارة الصحة تُقدم خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة حيث يتم قبول المرضى في خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخِدْمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وَفْقًا لمعايير معتمدة.

كما أن خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخِدْمات الاجتماعية، ومن أهم الخِدْمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخِدْمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وَفْقًا لاحتياج المريض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

شبكة عيون الإخبارية