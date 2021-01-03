أخبار عاجلة

برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية -
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا حول العالم.. الإصابات تصل إلى 84.6 مليون

Print
كورونا حول العالم.. الإصابات تصل إلى 84.6 مليون كورونا حول العالم.. الإصابات تصل إلى 84.6 مليون
"جونز هوبكنز": الولايات المتحدة تتصدّر الدول تليها الهند

كورونا حول العالم.. الإصابات تصل إلى 84.6 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 84.6 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 84 مليوناً و588 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 47.57 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و835 ألف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران، كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمّعة لإصابات كورونا حول العالم، قد يكون بينها بعض الاختلافات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

الصحة تجيب.. لماذا يزيد تعاطي التبغ من احتمالية انتقال فيروس كورونا؟

الصحة تجيب.. لماذا يزيد تعاطي التبغ من احتمالية انتقال فيروس كورونا؟

الإعلامية نجوى إبراهيم تتعافى من فيروس كورونا.. وهذا موعد عودتها لـ "التاسعة"

الإعلامية نجوى إبراهيم تتعافى من فيروس كورونا.. وهذا موعد عودتها لـ "التاسعة"

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط

شبكة عيون الإخبارية