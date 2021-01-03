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الرؤية أقل من 1000 متر.. الأرصاد: شبورة كثيفة حتى الضباب

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الرؤية أقل من 1000 متر.. الأرصاد: شبورة كثيفة حتى الضباب الرؤية أقل من 1000 متر.. الأرصاد: شبورة كثيفة حتى الضباب

مصراوي Masrawy

11:06 ص الأحد 03 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس بعد الشبورة المائية الكثيفة، حيث تتأثر البلاد برياح شمالية شرقية رطبة وباردة، وتنخفض درجة الحرارة الصغرى على شمال البلاد وتنخفض سرعة الرياح بحيث تتجمع العوامل التي تساعد على تكون الشبورة خلال فترة الليل حتى الصباح الباكر على المدن الساحلية القاهرة والدلتا ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد.

وأضاف الخبراء، أن الضباب يتكون نتيجة تكاثف بخار قرب سطح الأرض وكلما زادت كثافة البخار كلما كان الضباب أشد وتنخفض معه الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

وتابع الخبراء: من المتوقع خلال الساعات الأولى ليوم الغد أن تبدأ الشبورة في التكون وتزداد كثافتها خلال فترات الليل تصل إلى حد الضباب في الصباح الباكر طبقا لخرائط التنبؤ بالضباب.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي المركبات توخي الحذر في الأماكن التي تنخفض بها الرؤية الأفقية بشكل كبير.

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