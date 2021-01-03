أخبار عاجلة

برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية -
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. ضبط 6 حظائر تبيع حليب الإبل على الطرق العامة جنوب جدة

Print
عبر لجنة رباعية صادرت جميع أواني ومنصّات البيع وطهّرت المواقع

شاهد.. ضبط 6 حظائر تبيع حليب الإبل على الطرق العامة جنوب جدة

ضبطت لجنة ترأستها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وعضوية عدة جهات حكومية، 6 حظائر مخالفة للنظام البيئي، تبيع حليب الإبل على الطرقات العامة في جنوب جدة، على طريق الليث بمنطقة الخُمرة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ؛ أن مكتب الوزارة، بالتعاون مع اللجنة المشكّلة لمنع بيع حليب الإبل، نفّذ جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرّمة؛ بمشاركة الجهات المشاركة ببلدية المليساء الفرعية، وإدارة النظافة والمرادم وادارة الوقاية الصحية.

وأشار إلى أنه تمّت إزالة (6) حظائر مخالفة، ومصادرة جميع الأواني والمنصات الخاصة ببيع حليب الإبل وتطهير المواقع بالكامل والرش بالمبيدات الحشرية في منطقة الخُمرة بجدة، كما ضبطت اللجنة عماله مخالفة للنظام، وتم إعداد محضر بالواقعة من قِبل اللجنة وايقاع المخالفات لعدم التزامهم بالتعهدات السابقة.

وجاءت تلك الجولات التفتيشية سعياً من "وزارة البيئة" للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها؛ ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.

وشدّدت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

شاهد.. ضبط 6 حظائر تبيع حليب الإبل على الطرق العامة جنوب جدة

شاهد.. ضبط 6 حظائر تبيع حليب الإبل على الطرق العامة جنوب جدة

وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

شبكة عيون الإخبارية