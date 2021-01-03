شاهد.. ضبط 6 حظائر تبيع حليب الإبل على الطرق العامة جنوب جدة

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عبر لجنة رباعية صادرت جميع أواني ومنصّات البيع وطهّرت المواقع

ضبطت لجنة ترأستها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وعضوية عدة جهات حكومية، 6 حظائر مخالفة للنظام البيئي، تبيع حليب الإبل على الطرقات العامة في جنوب جدة، على طريق الليث بمنطقة الخُمرة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ؛ أن مكتب الوزارة، بالتعاون مع اللجنة المشكّلة لمنع بيع حليب الإبل، نفّذ جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرّمة؛ بمشاركة الجهات المشاركة ببلدية المليساء الفرعية، وإدارة النظافة والمرادم وادارة الوقاية الصحية.

وأشار إلى أنه تمّت إزالة (6) حظائر مخالفة، ومصادرة جميع الأواني والمنصات الخاصة ببيع حليب الإبل وتطهير المواقع بالكامل والرش بالمبيدات الحشرية في منطقة الخُمرة بجدة، كما ضبطت اللجنة عماله مخالفة للنظام، وتم إعداد محضر بالواقعة من قِبل اللجنة وايقاع المخالفات لعدم التزامهم بالتعهدات السابقة.

وجاءت تلك الجولات التفتيشية سعياً من "وزارة البيئة" للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها؛ ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.

وشدّدت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

وزارة البيئة والمياه والزراعة