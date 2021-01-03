أخبار عاجلة

برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية -
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

7 إشارات يرسلها جسمك.. تُحذّرك من إصابتك بالتوتر

Print
7 إشارات يرسلها جسمك.. تُحذّرك من إصابتك بالتوتر 7 إشارات يرسلها جسمك.. تُحذّرك من إصابتك بالتوتر
مرض العصر الذي يجر خلفه المتاعب الصحية

7 إشارات يرسلها جسمك.. تُحذّرك من إصابتك بالتوتر

اعتبرت مجلة "فرويندين" الألمانية أن التوتر هو مرض العصر، والقاطرة التي تجر خلفها العديد من المتاعب الصحية؛ مشيرة إلى أنه قد لا يلاحظ المرء الإصابة بالتوتر في بعض الأحيان، لكن الجسم يتفاعل معه بإشارات واضحة تكون بمثابة إنذار وتحذير.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قدمت المجلة سبعًا من تلك الإشارات التي تتضح على الجسم بشكل أو بآخر جراء ذلك التوتر:

الألم

دائمًا ما يكون الألم علامة على وجود خطأ ما في الجسم؛ مما قد يترجمه الجسم بشكل أوضح بسبب التوتر الشديد.

النوم بشكل سيئ

يتسبب التوتر في قلة النوم والاستيقاظ أثناء الليل واستغراق المزيد من الوقت للدخول في النوم.

تقلبات الوزن

قد يكون تغيير ميزان الجسم صعودًا ونزولًا من علامات التوتر، كما أنه قد يكون أحد أسباب تغيير الشهية.

قلة الصبر

الانزعاج باستمرار من أشياء معينة، لم تكن مزعجة من قِبَل وفقدان الصبر بسرعة، قد تكون علامات التوتر.

التقلبات المزاجية

قد يسبب التوتر تغييرات مزاجية بين فترات النهار، مع خلل في الهرمونات التي يفرزها الجسم.

تساقط الشعر

يمكن أن يكون تساقط الشعر بشكل زائد عن المعتاد بسبب الإجهاد واهتزاز التوازن الهرموني.

عدم القدرة على الجلوس

وجود صعوبة في الاستمرار في الوضع جالسًا مع الميل للحركة أثناء التفكير، يمكن أن تكون علامة التوتر.

وقدمت المجلة الألمانية نصيحة بالابتعاد عن أسباب التوتر، وممارسة التمارين الرياضية المناسبة، والاعتماد على تقنيات الاسترخاء في التخفيف من حدة التوتر والضغط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

شبكة عيون الإخبارية