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هيئة المحاسبين تُصدر دليل البرامج التدريبية لعام 2021م

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هيئة المحاسبين تُصدر دليل البرامج التدريبية لعام 2021م هيئة المحاسبين تُصدر دليل البرامج التدريبية لعام 2021م
للقطاعين العام والخاص وتأهيل المتقدمين للاختبارات المهنية

هيئة المحاسبين تُصدر دليل البرامج التدريبية لعام 2021م

أصدرت هيئة المحاسبين دليل البرامج التدريبية لعام 2021م.

تفصيلاً، في ضوء تجربة الهيئة وسعيها لتوفير البرامج التدريبية الملائمة التي تسهم في التدريب في مجال المحاسبة والمراجعة في القطاعين العام والخاص وتأهيل المتقدمين للاختبارات المهنية للهيئة، تمّ إعداد الدليل الشامل للبرامج التدريبية الذي يشتمل على جميع البرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال عام 2021م (1442 / 1443 هـ).

والمأمول أن يسهم هذا الدليل في توفير المعلومات المطلوبة حول البرامج التدريبية المختلفة وموضوعاتها وعناصرها والجداول الزمنية لتنفيذها، وأماكن عقدها ورسوم المشاركة فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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