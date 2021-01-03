أخبار عاجلة

برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية -
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. 504 حالات وفاة و24150 إصابة جديدة بكورونا

Print
روسيا.. 504 حالات وفاة و24150 إصابة جديدة بكورونا .. 504 حالات وفاة و24150 إصابة جديدة بكورونا
قالت: 10.8 % من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض

روسيا.. 504 حالات وفاة و24150 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 24150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أدنى مؤشر منذ 25 نوفمبر.

وصلت حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و236787، في حين بلغ إجمالي الوفيات 58506 حالات بعد تسجيل 504 وفيات جديدة، اليوم، مقابل 447 أمس السبت.

وأضاف مركز العمليات الروسي لمكافحة ، أن عدد حالات الشفاء زاد بـ19847 خلال اليوم الماضي، ليصل إلى مليونين و618882، مع بقاء 559399 حالة نشطة.

ووفق " اليوم"، حسب بيانات المركز، فإن 10.8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وشهدت العاصمة موسكو تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 3851 حالة مقابل 5452 في الإحصائية السابقة، في حين زاد عدد الوفيات اليومية حالة واحدة وبلغ 77 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وتحافظ معدلات الإصابة بالفيروس في بطرسبورغ على استقرارها منذ أسابيع عند مستوى ما بين 3.7 و3.8 ألف حالة يومياً.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

تمديد عقوبة السجن لزعيمة الاحتجاجات في بيلاروسيا لشهرين

تمديد عقوبة السجن لزعيمة الاحتجاجات في بيلاروسيا لشهرين

الصحة تجيب.. لماذا يزيد تعاطي التبغ من احتمالية انتقال فيروس كورونا؟

الصحة تجيب.. لماذا يزيد تعاطي التبغ من احتمالية انتقال فيروس كورونا؟

الإعلامية نجوى إبراهيم تتعافى من فيروس كورونا.. وهذا موعد عودتها لـ "التاسعة"

الإعلامية نجوى إبراهيم تتعافى من فيروس كورونا.. وهذا موعد عودتها لـ "التاسعة"

شبكة عيون الإخبارية