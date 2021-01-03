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القوى العاملة: استرداد 7 ملايين ليرة لبنانية لـ 5 مصريين (تنازلات بنكية)

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القوى العاملة: استرداد 7 ملايين ليرة لبنانية لـ 5 مصريين (تنازلات بنكية) القوى العاملة: استرداد 7 ملايين ليرة لبنانية لـ 5 مصريين (تنازلات بنكية)

مصراوي Masrawy

10:45 ص الأحد 03 يناير 2021

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، في استرداد 7 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، فضلا عن مليوني و165 ألف ليرة، و700 دولار إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية.

من ناحيته، أوضح الملحق العمالى سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، في تقرير تلقاه الوزير عن إنجازات شهر ديسمبر الماضي، إنه تم اعتماد 6 عقود عمل، وتسوية 7 شكاوي وديا ومازال هناك 8 شكاوي تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 15 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وأشار عبدالجواد، إلى أن المكتب أجرى 3 زيارات للجهات الحكومية المعنية، وزيارتين للمنشآت وأصحاب الأعمال، وعقد لقاءين مع التجمعات العمالية، لافتا إلى أن هناك 56 طلب نقل كفالة مقدمة للمكتب، و50 طلبا تم إحالتها إلي الأمن العام، و6 حالات تم نقل كفالتها، و50 قيد المراجعة بالأمن العام.

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