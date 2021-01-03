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رئيس مياه القناة: تطبيق الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة

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رئيس مياه القناة: تطبيق الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة رئيس مياه القناة: تطبيق الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة

مصراوي Masrawy

10:35 ص الأحد 03 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، إنه سيجرى تطبيق الغرامة الفورية على جميع العاملين بالشركة غير الملتزمين بارتداء الكمامة مع استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد .

وأكد "عصمت"، في تصريحات صحفية، على تطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية، مع توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين في القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحي والشبكات، في محافظات: السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك حفاظا علي صحة العاملين بها.

وأشار إلى أنه سيجرى الكشف على جميع العاملين عند دخول القطاعات، وكذلك المواطنين المترددين عليها، لافتا إلى أن أي عامل أو مواطن مصاب بارتفاع في درجة الحرارة سيجرى اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من الفيروس والتنسيق فورًا مع مديرية الصحة.

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