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صور.. "شبورة" تحجب الرؤية على الطرق في القليوبية.. والمرور تطلق تحذيرات للسائقين

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صور.. "شبورة" تحجب الرؤية على الطرق في القليوبية.. والمرور تطلق تحذيرات للسائقين صور.. "شبورة" تحجب الرؤية على الطرق في القليوبية.. والمرور تطلق تحذيرات للسائقين

مصراوي Masrawy

10:35 ص الأحد 03 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تسببت الشبورة المائية، اليوم الأحد، في حجب الرؤية، بعدما غطت سماء القليوبية والمراكز والمدن التابعة لها، إثر موجة من الطقس البارد تعرضت لها المحافظة.

فيما أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق شبرا - بنها الحر في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع أي مرورية، لحين تلاشي الشبورة، ووضوح الرؤية، بينمابينما أطلقت الادارة العامة للمرور تحذيرات لقائدي السيارات وشددت على الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كما فرضت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائية، وتتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

كانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

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