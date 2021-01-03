أخبار عاجلة

برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية -
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اعتقالات في مظاهرات مناهضة لنتنياهو

Print
اعتقالات في مظاهرات مناهضة لنتنياهو اعتقالات في مظاهرات مناهضة لنتنياهو

مصراوي Masrawy

10:51 ص الأحد 03 يناير 2021

تل أبيب- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثمانية أشخاص الليلة الماضية بشبهة الإخلال بالنظام العام، وذلك خلال مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شارك فيها الآلاف قرب مسكنه الرسمي في القدس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الشرطة القول إنها اعتقلت هؤلاء الأشخاص بعد أن قاموا بإغلاق المدخل الخلفي للمسكن.

يأتي هذا في إطار استمرار الاحتجاجات والتظاهرات للأسبوع الثلاثين على التوالي. ويطالب المحتجون منذ أشهر نتنياهو بالتنحي لحين إثبات براءته من اتهامات بالفساد بدأت محاكمته على خلفيتها في مايو.

وإلى جانب المحتجين السياسيين، يشارك محتجون على الأوضاع الاقتصادية في التظاهرات، احتجاجا على قيود كورونا التي تفرضها .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

شبكة عيون الإخبارية