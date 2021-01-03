نجران.. 120 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال

★ ★ ★ ★ ★

خلال عام 2020.. واستقبل قسم طوارئ النساء 32938 مراجعة

قدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى الولادة والأطفال في منطقة نجران، الخدمات العلاجية والاستشارية لـ(120995) مستفيدًا؛ وذلك خلال العام 2020م.

وأبانت "صحة نجران" أن قسم طوارئ النساء استقبل 32938 مراجعة؛ فيما استقبل قسم طوارئ الأطفال 46644 مراجعًا، إضافة إلى 41413 مراجعًا لقسم العيادات الخارجية في المستشفى.

وأضافت أن عدد المواليد خلال نفس الفترة بلغ 7566 مولودًا، كما تم إجراء 4039 عملية جراحية وعمل 949500 فحص مخبري و34337 فحصًا إشعاعيًّا، بجانب صرف 442445 وصفة طبية؛ مشيرة إلى أن عدد المنومين بلغ 13315 حالة، وعدد مراجعي مركز اضطرابات النمو والسلوك 1196 مراجعًا.