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مستشفى الميقات: أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية

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مستشفى الميقات: أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية مستشفى الميقات: أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية
في عديد من التخصصات الطبية واستقبل قسم الطوارئ 26941 مراجعاً

مستشفى الميقات: أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية

قدّم مستشفى الميقات العام في المدينة المنوّرة خدماته لعدد 10826 مستفيداً، وذلك خلال العام الحالي 2020.

وأوضحت صحة المدينة المنوّرة أن قسم الطوارئ استقبل 26941 مراجعاً، كما استفاد 10826 مراجعاً من الخدمات الطبية التي قدّمتها العيادات الخارجية في عديد من التخصّصات الطبية، وأجرى قسم المختبر 279432 فحصاً مخبرياً، كما تم صرف 54813 وصفة دوائية للمراجعين.

وأبانت أنه تمّ إجراء 808 عمليات جراحية عامة، وبلغ عدد المرضى المنوّمين 1639 مريضاً، فيما قام قسم الأشعة بعمل 12906 صور أشعة متنوعة.

يُذكر أن مستشفى الميقات تبلغ سعته السريرية أكثر من 200 سرير، ويقدم خدماته الطبية في عديد من التخصّصات الطبية ويتبعه 9 مراكز صحية أولية وهي: (الدعيثة – الدفاع – القصواء – عروة – وادي ريم – أبو مرخة – العشيرة – أبيار الماشية – مركز صحي الأصيفيرين).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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