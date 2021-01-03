أخبار عاجلة

خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصحة الفلسطينية تحذر من خطورة تفشي كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

Print
الصحة الفلسطينية تحذر من خطورة تفشي كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل الصحة الفلسطينية تحذر من خطورة تفشي كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

مصراوي Masrawy

10:22 ص الأحد 03 يناير 2021

رام الله- (د ب أ):

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد من خطورة تفشي المستجد بين الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

ونبهت الكيلة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، من مخاطر الاكتظاظ الكبير في السجون، ووجود مئات الأسرى المرضى وكبار السن في صفوف الأسرى.

وقالت الكيلة إن "جميع السجون الإسرائيلية معرضة لتكون مراكز للوباء، ما يعني أن جميع الأسرى معرضون للإصابة بشكل كبير بالفيروس، ما يضع حياتهم في خطر خصوصاً الأسرى المرضى منه وهم 700 أسير".

وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن "النقب" الذي يتم فيه احتجاز ما يزيد على 1200 أسير، بينهم كبار في السّن ومرضى.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن بشكلٍ عاجل، وضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج عينات الأسرى وأوضاعهم الصحية.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أمس ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا في سجن "النقب الصحراوي" إلى 16 وذلك منذ الإعلان عن إصابة أسير يوم الخميس الماضي.

وتعتقل إسرائيل ما يزيد عن 4 آلاف أسير فلسطيني بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية