توافد المئات إلى ساحة التحرير ببغداد لإحياء ذكرى اغتيال المهندس وسليماني

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مصراوي Masrawy

بغداد- (د ب أ):

يتوافد المئات من العراقيين المناصرين للفصائل الشيعية منذ ساعات الصباح الأولى إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في تظاهرات لإحياء الذكرى الأولى لاغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير تشهد منذ ساعات الصباح الأولى تدفق المئات من أنصار الفصائل الشيعية للمشاركة في المظاهرة التي ستنطلق في وقت لاحق من هذا اليوم، في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوات العسكرية والأمنية والاستخباراتية وقوات الحشد الشعبي.

وبحسب مصادر مقربة من منظمي المظاهرات، فإن المحتجين سيرفعون شعار إخراج القوات الأمريكية من العراق.

وأعلنت مديرية المرور العامة إغلاق الطرق والتقاطعات المؤدية لساحة التحرير ومنع حركة السيارات فيها، والسماح فقط بوصول المتظاهرين، الذين من المتوقع أن يرفعوا صور المهندس وسليماني، ولافتات وأعلام العراق والفصائل المسلحة.