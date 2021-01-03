أخبار عاجلة

خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

توافد المئات إلى ساحة التحرير ببغداد لإحياء ذكرى اغتيال المهندس وسليماني

Print
توافد المئات إلى ساحة التحرير ببغداد لإحياء ذكرى اغتيال المهندس وسليماني توافد المئات إلى ساحة التحرير ببغداد لإحياء ذكرى اغتيال المهندس وسليماني

مصراوي Masrawy

10:19 ص الأحد 03 يناير 2021

بغداد- (د ب أ):

يتوافد المئات من العراقيين المناصرين للفصائل الشيعية منذ ساعات الصباح الأولى إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في تظاهرات لإحياء الذكرى الأولى لاغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير تشهد منذ ساعات الصباح الأولى تدفق المئات من أنصار الفصائل الشيعية للمشاركة في المظاهرة التي ستنطلق في وقت لاحق من هذا اليوم، في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوات العسكرية والأمنية والاستخباراتية وقوات الحشد الشعبي.

وبحسب مصادر مقربة من منظمي المظاهرات، فإن المحتجين سيرفعون شعار إخراج القوات الأمريكية من العراق.

وأعلنت مديرية المرور العامة إغلاق الطرق والتقاطعات المؤدية لساحة التحرير ومنع حركة السيارات فيها، والسماح فقط بوصول المتظاهرين، الذين من المتوقع أن يرفعوا صور المهندس وسليماني، ولافتات وأعلام العراق والفصائل المسلحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية