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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بسوهاج مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:13 ص الأحد 03 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 أخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر"، دائرة مركز شرطة أخميم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بالواقعة.

تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة أخرى ميكروباص.

نتج عن الحادث وفاة علاء عاشور محمود 26 عامًا ويقيم بمحافظة القاهرة ونجله "علي" ٣ أعوام، وإصابة كل من كمال شاكر ٣٣ عامًا، على كمال شاكر ٣ أعوام، وليد فتحي السيد 45 عامًا، عبدالمالك محمد قاسم 53 عامًا بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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