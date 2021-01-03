أخبار عاجلة

خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اكتشاف أول حالة.. سلالة كورونا الجديدة تصل نيوزيلندا

Print
اكتشاف أول حالة.. سلالة كورونا الجديدة تصل نيوزيلندا اكتشاف أول حالة.. سلالة كورونا الجديدة تصل نيوزيلندا
لتصبح بذلك الدولة رقم 31 التي تنتشر بها وسط مخاوف بالتزايد

اكتشاف أول حالة.. سلالة كورونا الجديدة تصل نيوزيلندا

أعلنت السلطات الصحة في نيوزيلندا تسجيل أول حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) المكتشف أخيراً في بريطانيا؛ لتصبح بذلك الدولة رقم 31 التي تنتشر بها السلالة الجديدة، مما يزيد المخاوف من انتشار للفيروس على مستوى العالم رغم بدء الدول بتنفيذ برامج تطعيم مع بداية العام الجديد.

وأصبحت نيوزيلندا، اليوم الأحد، أحدث دولة تصل إليها السلالة الجديدة، حيث تم اكتشاف 6 حالات من السلالة من بين 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بالفندق، وفقاً لصحيفة نيوزيلندا هيرالد.

وقالت وزارة الصحة النيوزيلندية، إن "الحالات الست؛ خمس منها قَدِموا من المملكة المتحدة وواحد قادم من جنوب إفريقيا، ووصلوا إلى نيوزيلندا خلال الفترة بين 13 و25 ديسمبر، وخضعوا لاختبار روتيني في عزلة مُدارة كجزء من اختبار المراقبة الروتيني أو لأنهم ظهرت عليهم أعراض".

وسيحتاج المسافرون المتجهون إلى نيوزيلندا من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، اعتباراً من 15 يناير الحالي، إلى أن تكون نتيجة فحوصهم للفيروس سلبية قبل دخول البلاد.

وقال المدير العام للصحة الدكتور أشلي بلومفيلد؛ إن "أولئك المصابين بالسلالة الجديدة يُعاملون مثل أي شخص آخر مصاب بالفيروس"، وفق وكالة الانباء الالمانية .

قال وزير الاستجابة لكوفيد-19 كريس هيبكينز؛ إن "السلطات لا يمكنها تجاهل الزيادة الهائلة في عدد الحالات في جميع أنحاء العالم". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

الصحة تجيب.. لماذا يزيد تعاطي التبغ من احتمالية انتقال فيروس كورونا؟

الصحة تجيب.. لماذا يزيد تعاطي التبغ من احتمالية انتقال فيروس كورونا؟

الإعلامية نجوى إبراهيم تتعافى من فيروس كورونا.. وهذا موعد عودتها لـ "التاسعة"

الإعلامية نجوى إبراهيم تتعافى من فيروس كورونا.. وهذا موعد عودتها لـ "التاسعة"

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط

شبكة عيون الإخبارية