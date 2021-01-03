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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب :

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معقبًا على واقعة وفاة 4 حالات بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية، إن مستشفيات المحافظة يوجد بها مخزون كاف من الأكسجين، مشيرًا إلى أنه يتابع الرصيد يومًا بيوم بجميع المستشفيات، وأنه لا يوجد أي مشكلة بالنسبة للأكسجين نهائيًا.

وأوضح محافظ الشرقية، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن المحافظة يوجد بها شبكة غازات للضخ بالمستشفيات بتكلفة مالية تقدر بـ 46 مليون جنيه، وأن كل مستشفى يوجد بها تنك أكسجين يتم ملئه كل يوم، حسب طاقة المستشفى، وذلك غير المخزون من الأنابيب.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يزعم وفاة 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا المُستجد بسبب نقص الأوكسجين داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي بالشرقية.

وبحسب الفيديو، توفيت جميع حالات المرضى المحتجزين داخل وحدة العناية المركزة بالمستشفى بسبب نقص الأوكسجين، فيما انتقلت لجنة من مديرية الصحة للتحقيق في الأمر.