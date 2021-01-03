رأس الخيمة تبعث رسالة الأمل والإنجاز بإطلاق أحد أكبر عروض الألعاب النارية في العالم احتفالاً بالعام الجديد

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استقبلت إمارة رأس الخيمة العام الجديد بإطلاق عروض الألعاب النارية المذهلة التي استمرت لمدة 10 دقائق وأسرت قلوب العالم، وبعثت برسالة عنوانها الأمل والسلام والإنجازات، ملهمة العالم لاستقبال العام الجديد 2021 بمشاعر مكللة بالتفاؤل وتجديد الثقة بالقادم.

وأضاءت عروض الألعاب النارية السماء فوق مياه الخليج العربي، حيث تم تنظيم هذه الاحتفالية الرائعة مع الالتزام بأرقى بروتوكولات السلامة. وتمكن الضيوف والسياح والمقيمون في دولة الإمارات المتواجدون في فنادق جزيرة المرجان وقرية الحمرا من الاستمتاع بهذا المشهد الأخاذ من مناطق مخصصة في الفنادق، وجرى بث العروض إلى العالم عبر القنوات التليفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ تمكن ملايين من المشاهدين حول العالم من الاستمتاع بهذه العروض. ويمكن مشاهدتها مجدداً عبر الموقع الإلكتروني: rasalkhaimahnye.com و raknye.com

ومع حلول العام الجديد بأمل وتفاؤل كبيرين بعد انطلاق حملات التطعيم بلقاح "كوفيد-19"، حرصت إمارة رأس الخيمة على تنظيم احتفالات رأس السنة بأسلوب مميز، ووجهت تحية دعم إلى آلاف المتضررين من الجائحة العالمية، وكان الهدف منها التأكيد على الحاجة إلى تكاتف وتلاحم البشرية جمعاء لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدماً نحو المستقبل المشرق.

وقال عبدالله العبدولي عضو اللجنة المنظمة للاحتفال: "تمثل احتفالات العام الجديد في إمارة رأس الخيمة، في الحقيقة، تحية إلى عمق المرونة والقوة التي أظهرتها البشرية لمواجهة التحديات. وقد حرصنا على بعث رسالة الإيجابية والأمل من إمارة رأس الخيمة إلى العالم لحث أفراد المجتمعات على استعادة ثقتهم بغد أفضل بعد الأوقات العصيبة التي شهدناها جميعاً. ومع استقبالنا العام الجديد بثقة كبيرة وفي ضوء اختيار إمارة رأس الخيمة كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2021، نسعى إلى إلهام العالم لزيارة الإمارة لاستكشاف عجائبها ووجهاتها الخلابة وتنوعها الطبيعي الآسر وفق أرقى تدابير الصحة والسلامة".

وأضاف: "حملت احتفالات رأس الخيمة بالعام الجديد عنوان ’الأمل والإنجاز‘ لتعكس الجهود التي تبذلها الإمارة ودولة الإمارات عموماً للتصدي للتحديات بكل جرأة وثقة سعياً لإلهام العالم حول قدرة توحيد الجهود على تخطي أي أزمة مهما بلغت صعوبتها والنهوض مجدداً أكثر قوة. ولاشك أن كافة اجراءات السلامة والتدابير الاحترازية كانت مطبقة بأفضل شكل ممكن خلال احتفالات هذا العام، لأن الصحة والسلامة من أبرز أولوياتنا".

عرض ملهم غير مسبوق

كانت عروض الألعاب النارية لاستقبال العام الجديد في إمارة رأس الخيمة غير مسبوقة، نظراً لموقعها المميز فوق مياه الخليج العربي مقابل المعالم الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها الإمارة، والصروح العمرانية الاستثنائية في جزيرة المرجان وقرية الحمرا.

وتم استخدام 8500 كيلوغرام من الألعاب النارية لإطلاق العروض التي حلقت بطول 4 كيلومترات وعرض 3.9 كيلومتر، ورسمت أحد أكثر الأشكال لمعاناً في سماء الكوكب. وشكلت الألعاب النارية ألواناً احتفالية بانورامية متنوعة مع انطلاقها من 81 موقع إطلاق بإجمالي 15281 قذيفة. واستمرت عمليات التحضير لهذا العرض 20 يوماً من العمل في البحر والبر بوجود 30 فني متخصص. وقد تم نشر أكثر من 3 كيلومترات من الألياف الضوئية بالإضافة إلى 6 كيلومترات من كابلات التحكم.

الموسيقى الرائعة تزين أجواء الاحتفالات

ازدانت عروض الألعاب النارية الاحتفالية التي استمرت لمدة 10 دقائق بالأداء الموسيقي المميز الذي انطلق بمقطوعة خاصة من المعزوفة الموسيقية الشهيرة Reaching for the Horizon. ورسمت الألعاب النارية موجة من التوهجات الحمراء وزخات شهب ذهبية وبلغت ذروتها بتحليق تشكيل بصري آسر لواحة ضوئية لامعة.

وكان العرض الثاني أكثر هدوءً ووجه تحية للبشرية تقديراً لما أظهرته من قوة ومرونة خلال العام الماضي. وتضمنت تشكيلات من الأمطار الذهبية والكثبان الرملية والواحات، لتتلألأ مياه الخليج بلون وردي فاتح مع ظهور شلالات تحبس الأنفاس. أما الموسيقى المصاحبة فكانت Fading Memories.

وتأكيداً على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، انطلقت مع العرض التالي موسيقى "المستحيل" The Impossible لتظهر معها في السماء شلالات بألوان ذهبية وخضراء تطوق تشكيلات ثلاثية الأبعاد لسمكة متحركة. وأخذت الألوان تزداد عمقاً مع الانتقال إلى العرض التالي لتملأ ألحان الكمان الدافئة الأجواء وتُضاء السماء بومضات بيضاء وتأثيرات دوامة باستخدام الألعاب النارية.

وتحولت ألوان عروض الألعاب النارية بعد ذلك إلى اللون الأزرق الساطع، حيث أخذت الأضواء بالتحرك، قبل أن تتردد على المسامع موسيقى "بحارو الأرجو"، وتبدأ ثعابين باللون الأبيض دورانها في السماء، قبل أن تتحول إلى الأخضر. ويعكس هذا العرض كما يبدو من اسمه، رحلة مغامر.

بدء العد التنازلي لاستقبال العام الجيد

قبل البدء بالعد التنازلي لاستقبال العام الجديد بأسلوب مذهل، انطلقت مقطوعة موسيقية تسمى Meraki، وهي كلمة من اليونانية تستخدم للدلالة على الروح والإبداع والحب، لتؤكد على رسالة مفادها أهمية التفاني الذاتي الكامل للنجاح بأي مسعى، في إشارة إلى الجهود الحثيثة التي بذلها أبطال خط الدفاع الأول والمعنيون لتخطي أزمة العام السابق. وشكل ذلك عرضاً ملهماً تكلل باللونين الأحمر والأبيض، لتتسارع الأنغام وتزداد الألوان بتأثيرات خلابة وتدرجات بيضاء معلقة. ومع انطلاق العد التنازلي، انطلقت عروض لونية باهرة لاستقبال العام الجديد بأبهى شكل ممكن.

يشار إلى أنه تم تنظيم احتفالات رأس الخيمة بالعام الجديد 2021 دون إقامة أي فعاليات جماهيرية عامة لضمان الصحة والسلامة للجميع. وتمكن نزلاء الفنادق وحاملو تذاكر الحفلات وسكان قرية الحمرا وجزيرة المرجان ورواد المطاعم المحيطة بموقع الحفل من مشاهدة العروض من المناطق المخصصة في الفنادق. وحرصت اللجنة العليا المنظمة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن إمارة رأس الخيمة نجحت بتسجيل رقمين قياسيين في "غينيس للأرقام القياسية" خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية" بحضور لجنة تدقيق وتحكيم متخصصة من "غينيس للأرقام القياسية"، وارتفع بذلك عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة في "غينيس" إلى خمسة أرقام قياسية جديدة خلال ثلاث سنوات فقط.