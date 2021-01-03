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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

وافق مجلس الوزراء، على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنظام التعليم عن بعد.

ونص مقترح الوزارتين على استيفاء الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

لكن تصريحات عدد من السئولين في الوزارتين، وضعت مصير الامتحانات أمام سيناريهين، بعد أن قالوا إنه من المحتمل تأجيل الامتحانات لآخر العام في حال استمرت أزمة كورونا.

السيناريو الأول

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه كان من المفترض أن تبدأ الامتحانات منتصف العام 23 يناير 2020 لكن تم إجراء تعديل في الخريطة لترحيل الامتحانات بعد 20 فبراير، عقب إجازة منتصف العام.

وتابع أن إجازة نصف العام ستبدأ يوم 16 يناير وتنتهي 20 فبراير وفق المعطيات الموجودة حاليًا، لافتًا إلى أنه سيتم تأجيل جميع أنواع الامتحانات سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية والمعاهد العليا لما بعد انتهاء إجازة نصف العام.

السيناريو الثاني

لكن مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، قال في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه من الوارد جدًا تأجيل الامتحانات إلى نهاية العام الدراسي، حال استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه من الوارد تأجيل الامتحانات إلى نهاية العام، بسبب استمرار فيروس كورونا.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن قرار تأجيل الامتحانات تم وفقًا لظروف جائحة كورونا، قائلًا: "قرار تأجيل الامتحانات ماكنش متقرر أصلًا.. ولكن وفقًا للأوضاع يتم اتخاذ القرارات".

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https://www.masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2020/12/31/1942457/