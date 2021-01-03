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الصين: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينها 8 حالات بعدوى محلية

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الصين: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينها 8 حالات بعدوى محلية الصين: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينها 8 حالات بعدوى محلية

مصراوي Masrawy

08:49 ص الأحد 03 يناير 2021

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 24 إصابة جديدة بينها 8 حالات بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع أربع حالات في هيلونغجيانغ واثنتين في لياونينغ وحالة واحدة في كل من بكين وخبي،ما رفع إجمالي المصابين إلى 87117 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ست حالات في شنجهاي، وحالتين في كل من فوجيان وقوانغدونغ وشنشي ، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين ومنغوليا الداخلية ولياونينغ؛ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4303 حالات غادر منها 4024 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة، أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 82088 شخصا، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 269 حالة منها 225 وافدة من الخارج.

وسجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة حتى نهاية يوم أمس السبت 8923 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 150 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 808 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 7968 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 686 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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