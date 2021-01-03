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كورونا في 4 دول.. 314 وفاة بالبرازيل و30 حالة بكوريا الجنوبية

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كورونا في 4 دول.. 314 وفاة بالبرازيل و30 حالة بكوريا الجنوبية كورونا في 4 دول.. 314 وفاة بالبرازيل و30 حالة بكوريا الجنوبية
ماليزيا تسجل 2295 إصابة جديدة و24 بالصين

كورونا في 4 دول.. 314 وفاة بالبرازيل و30 حالة بكوريا الجنوبية

سجلت البرازيل 15827 إصابة جديدة بفيروس كورونا و314 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى أكثر من 7.7 ملايين إصابة؛ فيما وصل مجموع الوفيات إلى 195725 حالة وفاة.

ماليزيا

سجلت ماليزيا 2295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 117 ألفًا و373 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 94492 حالة؛ فيما وصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 483 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و20 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مركز تدابير الكوارث والسلامة لكوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 63.244 إصابة؛ فيما وصل مجموع حالات الوفيات إلى 962 حالة وفاة.

الصين

سجلت الصين 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة الصينية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، ارتفع إلى 87117 إصابة؛ بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4634 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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