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أرمينيا تعلن حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر

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أرمينيا تعلن حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر أرمينيا تعلن حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر
احتجاجاً على دعم أنقرة لأذربيجان

أرمينيا تعلن حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر

أعلنت الأرمينية حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر، احتجاجاً على دعم تركيا لأذربيجان في إقليم قره باغ، طبقاً لصحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وقالت وزارة الاقتصاد الأرمينية، إن "حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد، لأن البضائع التركية ليست مهيمنة، حيث يمكن للواردات من وبيلاروس وإيران والصين أن تحل محلها".. ولا يشمل الحظر العناصر الوسيطة المطلوبة لإنتاج السلع الأرمينية.

يُشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في الـ 10 من نوفمبر الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا، أذربيجان عدداً من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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