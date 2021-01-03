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طقس الأحد: سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على 7 مناطق

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طقس الأحد: سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على 7 مناطق طقس الأحد: سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على 7 مناطق
مصحوبة برياح نشطة

طقس الأحد: سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على 7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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