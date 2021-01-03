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بسبب سوء الأحوال الجوية ... "المرور " تغلق 10 طرق أمام حركة السيارات

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بسبب سوء الأحوال الجوية ... "المرور " تغلق 10 طرق أمام حركة السيارات بسبب سوء الأحوال الجوية ... "المرور " تغلق 10 طرق أمام حركة السيارات

مصراوي Masrawy

08:10 ص الأحد 03 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم الأحد، غلق 10 طرق أمام حركة المرور بسبب الشبورة.

كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود شبورة على بعض الطرق وتم غلقها وهي طريق أسوان الزراعي من بني سويف حتي المنيا لوجود شبورة، و محور ٣٠ يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس والقادم من الإسماعيلية اتجاه السويس لوجود شبورة، وطريق الإسماعيلية أمام حركة المرور لوجود شبورة، وطريق السويس أمام حركة المرور لوجود شبورة، وطريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة، وطريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة، وطريق الكريمات أمام حركة المرور لوجود شبورة، وطريق الفيوم أمام حركة السيارات لوجود شبورة، وطريق العين السخنة أمام حركة السيارات لوجود شبورة، وطريق شبرا بنها الحر أمام حركة المرور لوجود شبورة، وعلى الفور تم غلق الطرق لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من الطرق .

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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