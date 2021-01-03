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الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على هذا العام

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الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا هذا العام الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على هذا العام

مصراوي Masrawy

07:09 ص الأحد 03 يناير 2021

جنيف - (أ ش أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك بوادر للانتصار على خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالنظافة والسلامة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، وفقا لقناة " اليوم" اليوم الأحد إنه: "من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".

وأضافت هاريس : "أن اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".

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مصراوي Masrawy

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