"مرور الطائف" يضبط قائد شاحنة بها معدة ثقيلة بعد عكسه السير

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إحالته إلى الهيئة المرورية المختصة لإصدار العقوبات النظامية بحقه

أعلن المرور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ضبط سائق شاحنة بها معدة ثقيلة، قام بعكس اتجاه السير، بأحد الشوارع في الطائف، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لإصدار العقوبات بحقه.

حيث تمكن أفراد مرور محافظة الطائف من ضبط قائد شاحنة بها معدة ثقيلة بعد أن كان يقودها بعكس اتجاه السير، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

يُذكر أن مرور الطائف ضبط في الأيام الماضية عديد المركبات بعد أن قام قائدوها بارتكاب مخالفات مرورية وتصويرها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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