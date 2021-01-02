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​هيئة الدواء المصرية: إلغاء نظام صندوق المثائل الخاص بالمستحضرات البيطرية

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​هيئة الدواء المصرية: إلغاء نظام صندوق المثائل الخاص بالمستحضرات البيطرية ​هيئة الدواء المصرية: إلغاء نظام صندوق المثائل الخاص بالمستحضرات البيطرية

مصراوي Masrawy

11:19 م السبت 02 يناير 2021

(مصراوي):


أعلنت هيئة الدواء المصرية إلغاء العمل بنظام صندوق المثائل الخاص بالمستحضرات البيطرية المحلية، وتطبيق هذا النظام على المستحضرات المستورده فقط، اعتبارًا من يوم 3 يناير 2021.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، أن الهدف من إلغاء نظام صندوق المثائل بالنسبة للمستحضرات البيطرية المحلية هو زيادة حوافز الاستثمار، وتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج دون التقيد بعدد محدد مرتبط بصندوق المثائل، وضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات البيطرية المصنعة وفقًا للآلية الجديدة التي تمنع التقيد بعدد محدد من المستحضرات البيطرية المثيلة.

وأشارت الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرت الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أن تلك الإجراءات المستحدثة من شأنها دعم سوق المستحضرات البيطرية، والمساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بمصر، ودفع عجلة الإنتاج الحيواني إلى الأمام، وبالتالى ضخ رؤوس أموال جديدة في هذه الصناعة المهمة التي يعمل بها الملايين من أبناء الشعب المصري، وتعد أحد أهم مصادر الدخل القومي.

يأتي ذلك في إطار سياسة هيئة الدواء الرامية إلى السير في نسقين متوازيين، متمثلين في زيادة حوافز الاستثمار وتهيئة المناخ لتطور ونمو السوق المحلي، وأيضًا العمل على فتح آفاق متعددة لتصدير المستحضرات الدوائية المصرية للدول المجاورة، من خلال تلبية احتياجات تلك الدول من المنتجات الدوائية البشرية والبيطرية على حد سواء.

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