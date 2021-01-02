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أمانة عسير الأولى في مؤشر إنجاز البلاغات 940 على مستوى الأمانات

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أمانة عسير الأولى في مؤشر إنجاز البلاغات 940 على مستوى الأمانات أمانة عسير الأولى في مؤشر إنجاز البلاغات 940 على مستوى الأمانات
الحميدي: هذه المؤشرات تحدد مكامن القوة في الأداء لتعزيزها والارتقاء بها

أمانة عسير الأولى في مؤشر إنجاز البلاغات 940 على مستوى الأمانات

حققت أمانة منطقة عسير المركز الأول على مستوى أمانات المملكة، وذلك في مؤشر إنجاز نظام 940 للبلاغات البلدية في الربع الرابع من العام الحالي ٢٠٢٠م، وبواقع 99.2 %، وذلك وفق التقرير الصادر من المركز البلدي للتحول الرقمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة تواصل إنجازاتها من خلال تحقيق التميز المتواصل على مستوى الأمانات، من خلال عددٍ من مؤشرات الأداء، وآخرها كان مؤشر إنجاز نظام 940 للبلاغات البلدية التي تتم معالجتها فور استلامها.

وأشار الحميدي إلى أن هذه المؤشرات تُسهم في تحديد مكامن القوة في الأداء لتعزيزها والارتقاء بها، والوقوف على مكامن الخلل إن وجدت، وذلك للعمل على تلافيها مستقبلاً، ما سيعزز أداء الأمانة والبلديات التابعة لها لترتقي إلى المستوى المنشود لخدمة جميع المستفيدين.

ونوه بأن هذا الإنجاز هو امتدادٌ لإنجازات سابقة حققتها الأمانة وهو دليل على ما يبذل من جهود كبيرة في تحسين كفاءة أداء الأعمال بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالمنطقة، مضيفًا أن سلسلة الإنجازات التي تحققها الأمانة جاءت بفضل دعم وتوجيهات أمير منطقة عسير وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، حيث يحرصان بشكل دائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيكون حافزًا لأمانة منطقة عسير لتقديم مستويات أفضل في الخدمات المقدمة للمستفيدين.عسير أمين منطقة عسير أمانة عسير أمين عسير أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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