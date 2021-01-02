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غرامة الكمامة والدراسة.. تفعيل 4 قرارات لمواجهة كورونا غدًا

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غرامة الكمامة والدراسة.. تفعيل 4 قرارات لمواجهة كورونا غدًا غرامة الكمامة والدراسة.. تفعيل 4 قرارات لمواجهة كورونا غدًا

مصراوي Masrawy

10:38 م السبت 02 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

تبدأ ، غدًا الأحد، في تفعيل القرارات الجديدة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة .

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق غرامات فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وينشر "مصراوي" أبرز القرارات التي سيتم تطبيقها غدًا الأحد..

- تطبيق غرامة فورية 50 جنيهًا على الأفراد الذين لا يرتدون الكمامة.

- تطبيق غرامة فورية على أي منشآت مخالفة كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع إغلاق المنشأة لمدة أسبوع، حال عدم الالتزام بنسبة الـ50%.

- بدء التدريس "أونلاين" في المدارس والجامعات، لاستكمال المناهج حتى يوم 16 يناير الجاري.

- التشديد على نظام تخفيف الحضور للعاملين والموظفين في الوزارات والهيئات المختلفة.

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