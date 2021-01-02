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شبورة كثيفة وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

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شبورة كثيفة وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بالدرجات شبورة كثيفة وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

مصراوي Masrawy

10:00 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس الأحد، حيث يكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء نهار، ويكون باردا إلى شديد البرودة خلال فترات الليل.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن أبرز الظواهر الجوية خلال طقس الأحد عبارة عن ظهور الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية خاصة القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن غرب البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي الأنحاء امتداد منخفض السودان.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 21 درجة صباحا و12 درجة ليلا، والسواحل الشمالية 21 -13، جنوب سيناء 25- 15، شمال الصعيد 21 15، جنوب الصعيد 27 - 11.

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