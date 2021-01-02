مقتل 56 شخصًا على الأقل فى هجوم إرهابى بالنيجر

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مصراوي Masrawy

نيامي - (د ب أ)

قتل مهاجمون جهاديون 56 مدنيًا على الأقل وجرحوا 20 آخرين، في هجوم يشتبه فى أنه إرهابي بالنيجر، حسبما قال وزير داخلية النيجر اليوم السبت.

وقالت مصادر محلية إن الهجوم وقع اليوم السبت، مرجحة أن يكون من تنفيذ إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة التي تنشط في المنطقة.

وأشارت حصيلة أولية إلى أن الهجوم خلف عشرات القلتى والجرحى، ولكن هذه الحصيلة ارتفعت فيما بعد لتصل إلى 56 قتيلاً والعديد من الجرحى، حسب مصادر محلية.

ولم يصدر حتى الآن (ليل السبت/الأحد) أي تصريح رسمي من طرف حكومة النيجر، بخصوص حصيلة الهجوم الأول من نوعه خلال عام 2021.