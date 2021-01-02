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الأمير تشارلز يحذر من إهمال جهود مكافحة السرطان وسط الاهتمام بمواجهة كورونا

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الأمير تشارلز يحذر من إهمال جهود مكافحة السرطان وسط الاهتمام بمواجهة كورونا الأمير تشارلز يحذر من إهمال جهود مكافحة السرطان وسط الاهتمام بمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

10:15 م السبت 02 يناير 2021

لندن - (د ب أ)
حذر الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، من إهمال جهود مكافحة السرطان مقابل زيادة الاهتمام بمكافحة وباء .

وتتعرض المستشفيات في المملكة المتحدة في الوقت الراهن لضغوط كبيرة بسبب تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقل شخص يدعى رويال 72 عامًا، عن جمعية ماكميلان لدعم السرطان في مقال خاص بصحيفة "تليجراف" اليوم السبت، القول إنه بسبب عبء العمل الكبير على نظام الرعاية الصحية فإن ما يقدر بنحو 50 ألف حالة سرطان لم يتم اكتشافها حتى الآن.

في الوقت نفسه خسرت الجمعية التي يرعاها الأمير تشارلز ثلث تبرعاتها كما قال رويال.

ودعا تشارلز وهو الابن الأكبر للملكة إليزابيث أبناء وطنه إلى الاستمرار في كرمهم وتبرعاتهم.

وكتب تشارلز قائلا: "في كثير من الحالات تحولت الصعوبات إلى أزمات بسبب الوباء، وتحول الشعور بالعزلة إلى انفصال فعلي، وعندما تم تأجيل العمليات الحيوية في بعض الحالات تحول الخوف إلى يأس".

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